Жители Донецка поделились, что загадают в новогоднюю ночь (Фото). Новости

Прохожим на улицах временно неподконтрольного украинской власти Донецка задали вопрос «Какое желание вы загадаете в новогоднюю ночь?». Опрос проводился в центре города, в районе площади Ленина.
Дончанка поделилась своим главным желанием. «Я думаю о том, чтобы вся моя семья была счастлива и здорова. Это самое главное желание», – сказала девушка.
Парень хочет найти любовь, это и загадает.
Другой дончанин хочет, чтобы не было войны и уверен, что тогда все наладится, главное – чтобы не стреляли.
«Мира и здоровья всем-всем-всем», – загадают жительницы Донецка.
Напомним, ранее дончане рассказали, сколько потратят на Новый год.
По материалам видеосюжета Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Жители Донецка рассказали, сколько потратят на Новый год (Видео)
- Жители Донецка рассказали, покупают ли они украинские товары (Видео)
- Жители Донецка рассказали, на какие покупки им хватает денег (Видео)
- Житель Донецка рассказал о ценах на продукты
- Жители Донецка рассказали, на что тратят деньги (Фото)
- Новый год-2018 в Донецке: Цены на елки и новогодние игрушки (Фото)
- Донецк сегодня: Как выглядит главная новогодняя елка «ДНР» (Фото)
- Вечерний Донецк: Последние дни в уходящем 2017-м (Фото)
- В Донецке создали елку из машин (Фото)
- Что будет с тарифами в такси Донецка на Новый год
Комментарии