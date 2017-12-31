Жители Донецка поделились, что загадают в новогоднюю ночь (Фото). Новости

Прохожим на улицах временно неподконтрольного украинской власти Донецка задали вопрос «Какое желание вы загадаете в новогоднюю ночь?». Опрос проводился в центре города, в районе площади Ленина.

Дончанка поделилась своим главным желанием. «Я думаю о том, чтобы вся моя семья была счастлива и здорова. Это самое главное желание», – сказала девушка.

Парень хочет найти любовь, это и загадает.

Другой дончанин хочет, чтобы не было войны и уверен, что тогда все наладится, главное – чтобы не стреляли.

«Мира и здоровья всем-всем-всем», – загадают жительницы Донецка.

Напомним, ранее дончане рассказали, сколько потратят на Новый год.

По материалам видеосюжета Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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