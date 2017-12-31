Ринат Ахметов поздравил болельщиков «Шахтера» с Новым годом. Новости

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил болельщиков с новогодними праздниками, поблагодарил их за поддержку и вклад в успехи клуба и поделился надеждами на 2018 год. Приводим текст обращения ниже.

Дорогие друзья!



2017 год подошел к концу. Подводя его итоги, нам есть что вспомнить и есть чем гордиться.



Последние три года были очень трудными для «Шахтера». Несмотря на это команда доказала: трудности – большой стимул побеждать. В уходящем году мы выиграли свое первое золото вдали от дома и родной «Донбасс Арены». Мы выиграли все украинские трофеи – Кубок и Суперкубок страны. Мы прошли очень сложную группу в Лиге чемпионов, победили сильнейших соперников и вышли в плей-офф.



Я убежден: успех «Шахтера» – это не только заслуга игроков, тренеров и сотрудников клуба. Прежде всего это огромная заслуга наших болельщиков. Мы играли в разных городах – от Львова до Мариуполя. И по всей Украине команду встречали и поддерживали тысячи сердец. Я знаю, «Шахтер» очень ждут наши болельщики в Донецке и Донбассе. Ради них мы не опускаем рук, продолжаем бороться и побеждать.



В 2018 году у нас большие надежды и большие амбиции. Мы хотим, чтобы титулы и трофеи снова были нашими, мы хотим продлить радость европейских побед, мы хотим демонстрировать красивый, яркий футбол. Нас ждет интересный год, и «Шахтер» сделает все, чтобы болельщики и дальше могли им гордиться.

Друзья, в новогодние праздники я от всего сердца хочу пожелать каждому из вас здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям.

С Новым годом!