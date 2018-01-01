Переселенцам: Минсоцполитики хочет давать вместо квартир деньги. Новости

В 2018 году Министерство социальной политики намерено рассмотреть новый подход к выделению жилья переселенцам – намерены выдавать не квартиры или дома, а деньги на их покупку. Об этом в комментариях ТК «Украина» заявил министр соцполитики Андрей Рева.

«Мы должны иметь реестр людей, которым необходимо жилье. Затем изучить опыт Грузии, Азербайджана, где существует так называемая балловая система [по выделению жилья переселенцам]. Согласитесь, когда речь идет об обеспечении жильем общей очереди, там важно, когда ты встал в очередь. Когда мы говорим о внутренне перемещенных лицах, нужно видеть потребность в жилье. Например, семье, в которой лица с инвалидностью, жилье нужно в первую очередь. А кто-то может немного подождать», – пояснил министр соцполитики Андрей Рева принцип именно выделения жилья государством.

Что касается финансирования, Рева считает, что нужно людям выдавать деньги. «Во-первых, это снижает коррупционные риски. Во-вторых, дает человеку возможность выбора того жилья, которое он хочет приобрести. В-третьих, дает возможность выбора населенного пункта, где он хочет проживать», – сказал Андрей Рева.

Деньги на программу по обеспечению жильем в Кабинете министров рассчитываю получить от международных доноров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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