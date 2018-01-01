Украина или Россия? Не понятно, кто должен платить компенсацию жителям Донбасса. Новости

Общественные деятели, организации, занимающиеся вопросами жителей Донбасса, объединились во Всеукраинскую платформу Донбасса. Об этом в эфире ТК «Донбасс» сообщил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото слева).

«Спустя 4 года войны произошло общественно значимое событие, которое объединило очень много общественных деятелей. Все 4 года мы перетягивали одеяло, каждый боролся за свой кусок хлеба, каждый хотел определенную часть славы. Спустя 4 года многие поняли, что это путь в никуда, и мы решили объединить свои усилия», – пояснил Борисичев.

По его словам, Платформа сейчас объединят более 100 общественных организаций, которые представлены в 70-ти городах Украины – от малых до областных центров. «Платформа создана для того, чтобы объединить усилия, и помочь власти, если она не решается, отстоять конституционные права жителей Донбасса, в том числе и переселенцев, которые нарушают на протяжении 4-х лет. Во-первых, это – вернуть избирательное право. Во-вторых, закрыть вопрос жилья. В-третьих, возобновить выплаты пенсионерам на неподконтрольных территориях, для которых пенсии являются их законным материальным правом. В-четвертых, разработать систему подсчета ущерба, причиненного в результате АТО – единый закон о компенсации за разрушенное жилье», – продолжил адвокат.

Он отметил, что в вопросе компенсаций мнения общественников еще разделены. «Одни считают, что Украина не выполнила обязательства по защите людей. Так, каждый житель Донбасса платил налоги, и государство в случае любой угрозы имуществу или жизни должно было отреагировать через СБУ, прокуратуру, армию, МВД. Государство эту функцию не выполнило. Поэтому часть общественников считает, что именно государство должно взять на себя ответственность по возмещению ущерба. Другая часть общественников считает, что именно Российская Федерация, как инициатор этих всех событий, должна взять на себя ответственность относительно компенсации», – уточнил Борисичев.

Общественник также озвучил свою позицию в этом вопросе. «Моя позиция следующая: сначала государство должно держать ответственность перед нами, а после возвращения территориальной целостности в прежних объемах, обратиться в международные инстанции и к России за компенсацией. Это более реальный механизм», – считает адвокат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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