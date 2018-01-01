Дед Мороз и Снегурочка приехали на передовую АТО (Фото). Новости

31 декабря поздравить украинских бойцов на передовые позиции АТО прибыли Дед Мороз и Снегурочка. В сопровождении музыкантов военного оркестра они поздравили воинов, которые держат боевые позиции на линии соприкосновения в районе Бахмутской трассы Донецкой области.

«Щоб у новому році було лиш добро. Щоб нарешті закінчилось АТО. Щоб ви щасливі і здорові були, і до дому з перемогою прийшли… А бузувірам, що пой той бік фронту, я наведу велику порчу. Не буде їм життя від нині у нашій славній України», – поздравил бойцов Дед Мороз.

Как отметили бойцы, они не ожидали увидеть таких гостей. «Поднялось настроение, ведь, Новый год все-таки. Мы благодарны, что нам сделали такой подарок», – поделился военнослужащий ВСУ Юрий.

Среди подарков был флаг Украины. Дед Мороз пожелал, чтобы этот флаг развивался над позициями бойцов.

По материалам видеосюжета «Военного телевидения Украины». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»