Украсили патронами: Как встречают Новый год на передовой под Песками (Фото). Новости

Бойцы ВСУ, стоящие на позициях под Песками (район донецкого аэропорта), встречают Новый год с праздничным столом и елкой, украшенной «по ситуации».

«Праздник – праздником, но мы здесь работаем. Все понимают серьезность обстановки. Конечно, нужно расслабляться, но при этом ответственно относиться к задачам, которые перед нами стоят», – говорит военнослужащий ВСУ Александр.

Он отметил, что поступила информация, что противник «к чему-то готовится». «И мы все в боевой готовности будем ожидать любого развития ситуации, чтобы дать достойный отпор в случае обострения. Командиры держат все под контролем», – продолжил Александр.

Военнослужащий Станислав дополнил, что в этот период будут усилены дежурства, особенно в ночное время.

А свободные от дежурства бойцы смогли собраться, чтобы «по-тихому» отпраздновать Новый год. Говорят, пока действует перемирие, есть время для отдыха. Приготовили салаты – оливье, селедку под шубой. Ребята по кухне сделали картофельное пюре, нажарили котлет, толстолобика. Естественно, нарядили новогоднюю елку, которую украсили, в том числе, и патронами.

В Новогоднюю ночь пожелания всех были с вязаны с окончанием войны и чтобы побыстрее вернуться к своим семьям.

По материалам видеосюжета «Военного телевидения Украины». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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