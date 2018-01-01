По рецепту мамы: Как готовят сельдь под шубой на передовой (Фото). Новости

Салат с шампиньонами, крабовый, «вкусный салатик из моркови, сухариков, горошка», сельдь под шубой и главное блюдо – оливье. Это только часть новогоднего стола одного из подразделений на передовой в зоне АТО Донецкой области.

Сельдь под шубой готовили всем составом – кто картошку чистил, кто морковь, кто свеклу тер…

«Также холодец сварили, шашлык готовим, картошку», – дополняет боец.

Воины отмечают, что готовят «как дома по рецептам мам, бабушек, жен, сестер, мы их заранее записали».

«Поздравляем основной состав и командиров подразделений с новогодними праздниками. Желаем крепкого здоровья, победы и свершения всех желаний. Чтобы война закончилась нашей победой. Ну, и счастья, спокойствия в тылу – это не менее важно, чем выполнение заданий на передовой», – передали свои поздравления побратимам.

По материалам видеосюжета «Военного телевидения Украины». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»