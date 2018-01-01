Жители Донецка показали свои новогодние столы (Фото). Общество

Жители неподконтрольного Донецка в социальных сетях делятся фото своих новогодних столов.

Судя по фото, яства были разнообразными – в зависимости от достатка компании, собравшейся отпраздновать Новый год

Были и оригинальные съедобные композиции – салаты в виде собаки, елки и варежки, а также торт, украшенный символами Года Собаки.

Фото: соцсети

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