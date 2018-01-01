Ситуация в пунктах пропуска в зоне АТО утром 1 января. Новости

Сегодня утром, 1 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие новогодние сутки, 31 декабря, через КПВВ последовало более 8000 человек и почти 1,5 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 1949 человек и 359 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 2355 человек и 557 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 1465 человек и 377 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 687 человек и 188 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 1595 человек.

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово» очереди транспортных средств отсутствуют.

Данную информацию подтверждают и очевидцы, описывающие ситуацию в социальных сетях:

КПВВ «Марьинка»

Артем: «10:00. На Каргиле из Донецка – машин 50. Каргил на Донецк никого. Нулевой блокпост на Курахово – на заезд. Основной блокпост на Курахово – 10 машин»;

Артем: «10:25. Марьинка на Донецк – никого. Пеших нет ни туда, ни обратно – нигде».

По иным пунктам пропуска очевидцы информацию не сообщают.