Жители Луганской области рассказали о своих надеждах на 2018 год. Новости

Жители Луганской области рассказали о своих надеждах на 2018 год

01.01.18 12:14dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

В Сватово (Луганская обл.) люди больше всего надеются, что 2018 год принесет мир Украине, верят в улучшение жизни и хотят уверенности в завтрашнем дне. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказали местные жители.

Больше всего жители Сватово надеются на окончание войны:

  • «Надеюсь на то, что война все-таки закончится в Украине. Надеюсь на здоровье в следующем году, как можно больше уверенности в завтрашнем дне»;
  • «Чтоб был мир, чтоб были все здоровы, чтоб была работа, для молодежи особенно»;
  • «Надеюсь, что война кончится эта, гибридная. Что наши дети увидят солнышко ясное, не будут бояться ничего, будут ходить спокойно, а не труситься от каждого шороха»;
  • «Чтоб мир был в стране, чтобы о людях думали, чтобы люди немного лучше жили, особенно старики, чтоб молодежь не скиталась, не спивалась, а работала»;
  • «Новый год нам принесет встречу с нашими близкими, которые находятся сейчас за границей Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

 

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