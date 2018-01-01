Газета на линии разграничения: О чем пишут и чего ожидают читатели (Фото). Новости

Пересекающим линию разграничения в северной части Донецкой области на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ «Майорск» и КПВВ «Марьинка») раздают газету «Вісті Донбасу».

Судя из выходных данных, газета издается с 12 декабря 2007 года. Но раньше это был еженедельник, учредителями которого являлись областные коммунальные предприятия. Сейчас учредитель – Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Отмечается, что редакция находится в Краматорске, а печатается в объеме 50 тыс. экз. (12 полос) в Харькове. Выходит на украинском языке.

Одну из таких газет «Донецким новостям» прислали читатели, которые пересекали линию разграничения 29 декабря. В этот день гражданам раздавали старый выпуск от 20 декабря, поэтому ничего предновогоднего в нем нет.

Содержание – пиар власти (с акцентом на областную), достижения области и страны. Материалов о проблемах и жизненно важных вопросах переселенцев, жителей неподконтрольной части в выпуске нет. А именно эта категория населения составляет большинство пересекающих линию разграничения. Проблемные материалы о жизни региона также отсутствуют.

«Не понятно, что этой газетой хотят донести людям на КПВВ – как все хорошо и замечательно на подконтрольной Украине части Донецкой области? Но это не так. У многих дончан там родственники живут, да и пенсионеры постоянно ездят за получением пенсии – видят ситуацию. Нам такой "пропаганды" и в Донецке хватает – здесь какую газету не возьмешь, тоже всё у них замечательно. Но только народ в полной ж…», – прокомментировала дончанка Елена.

Переселенка Анна (часто посещает родной Донецк, где у нее остались пожилые родители) подчеркивает, что на линии разграничения пресса нужна, но не такая. «Люди часами стоят в очередях, поэтому есть время донести до них информацию. Но чтобы газете верили, нужна именно полезная и правдивая информация. Например, хотелось бы видеть контактные телефоны служб, связанных с пересечением "границы", новшества по выплате пенсий переселенцам (т.к. наши пенсионеры же хоть и фиктивно, но регистрируются для получения пенсий именно как переселенцы), советы по пересечению КПВВ… Ведь проблем масса – как пропускают с пропуском, который находится в обработке; как проехать, если просроченный украинский паспорт; даже элементарно – что нужно для провоза домашних животных и телевизора стоимостью свыше 10 тыс. грн (мы же можем перевозить товары стоимостью до 10 тыс. грн). Цель таких газет должна быть также – разогнать страхи от прихода Украины на неподконтрольный Донбасс, которые им внушает российская пропаганда. Что этих людей ждет после восстановления целостности территорий, на что им рассчитывать – нужны разъяснения даже в элементарном. Опять-таки дети – давайте больше информации, как дети так скажем из "ДНР" могут получить украинское образование, как они защищены, какие льготы им предоставляются», – считает Анна.

«Конечно, о достижениях Донецкой области (свободной ее части) писать обязательно нужно, чтобы жители неподконтрольных территорий видели, что здесь идет положительная динамика. Ну не таким же "чиновничьим" языком и не в такой же "топорной" форме. Если интересно подавать информацию, то те же жители Донецка, Горловки, Макеевки будут читать ее и на украинском языке. А так… берут и выбрасывают», – резюмировала переселенка из Донецка.