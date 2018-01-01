Всмятку: В Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

Сегодня, 1 января, в неподконтрольном Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что ДТП произошло в 6 утра на бульваре Шевченко возле гостиницы «Рамада».

Информации о пострадавших нет, но на место ЧП прибыла карета «скорой помощи».

Фото: соцсети

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