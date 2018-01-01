Всмятку: В Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

Всмятку: В Донецке произошло ДТП (Фото)

ДН

01.01.18 12:54dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Сегодня, 1 января, в неподконтрольном Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что ДТП произошло в 6 утра на бульваре Шевченко возле гостиницы «Рамада».

Информации о пострадавших нет, но на место ЧП прибыла карета «скорой помощи».

Фото: соцсети

Жители комментируют увиденное:

  • Никита: «А это как? По встрече ехал что-ли?»;
  • Павел: «С моста вверх летел! Обычно выше остановки не пролетали! Главное, чтобы живы были! Да и бухими не...й носиться»;
  • Григорий: «Там знак 40 поставили»;
  • София: «Надеюсь в машине были не мирные люди»;
  • Наталья: «Говорят, водитель  живой. Только переломов куча...».

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