Всмятку: В Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

Сегодня, 1 января, в неподконтрольном Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло в 6 утра на бульваре Шевченко возле гостиницы «Рамада».
Информации о пострадавших нет, но на место ЧП прибыла карета «скорой помощи».
Фото: соцсети
Жители комментируют увиденное:
- Никита: «А это как? По встрече ехал что-ли?»;
- Павел: «С моста вверх летел! Обычно выше остановки не пролетали! Главное, чтобы живы были! Да и бухими не...й носиться»;
- Григорий: «Там знак 40 поставили»;
- София: «Надеюсь в машине были не мирные люди»;
- Наталья: «Говорят, водитель живой. Только переломов куча...».
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