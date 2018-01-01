Грымчак рассказал, почему закон об особом статусе Донбасса не подписан президентом. Новости

Принятый в 2014 году Верховной Радой Закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включает в себя некоторые положения об амнистии, но он не подписан президентом Украины, и до сих пор не введен в действие. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак.

«16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон, который звучит таким образом: "О не привлечении к ответственности за отдельные события на территории Донецкой и Луганской областей"... Но есть один вопрос, почему его до сих пор не ввели в действие. В соответствии с теми же Минскими договоренностями, которые были в 2014 и 2015 годах, протоколы о выполнении, там есть очень интересная вещь: в 2014 году "принять закон", а в 2015 году, тем, чем мы сейчас оперируем, там есть "ввести в действие закон". Он не введен сегодня в действие, не подписан президентом», – сказал он.

По его словам, чтобы этот закон был введен в действие, в частности, его положение об амнистии, на Донбассе должна действовать украинская власть. «Этот закон будет подписан в тот момент, когда Украина будет контролировать эту территорию. Границу – это понятно, это одно из условий. Но когда в городах, районах будет действовать украинская власть. Это написано в нашем законе, а вообще-то амнистия – это совсем другое, это суд и на основании решения суда идет амнистия», – уточнил Грымчак.

Он также напомнил, что, согласно принятому в 2014 году закону, все люди, которые принимали тем или иным способом участие в событиях последних годов на Донбассе, делятся «на две очень неравные части». «Первая часть – это те, которые не освобождаются от ответственности. Это люди, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, перечень этих статей есть в законе. Есть люди, которые если совершали преступления, то меньше, средней или легкой тяжести. Эти люди, в соответствии с законом, который был принят, они должны на протяжении месяца после вступления этого закона обратиться в правоохранительные органы Украины... Если человек не обратится в правоохранительные органы на протяжении месяца, тогда он будет нести ответственность согласно действующему законодательству», – рассказал замминистра МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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