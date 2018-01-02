На Донбассе меньше региональной идентичности, чем на западе Украины, – опрос. Новости

Большинство жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в первую очередь считают себя гражданами Украины, и только потом – жителями региона. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно основных вопросов 2017 года.

«Еще один вопрос, который подтверждает тенденцию последних лет. Это вопрос, кем вы себя в первую очередь считаете. На первом месте – гражданин Украины, 73%; на втором месте (кто и где) – житель региона, это 16%. Более того, вы удивитесь очень, по Донбассу какие цифры – тоже самое. Мы говорим о Донбассе подконтрольном Украине», – сказал он.

По его словам, на Донбассе прежде всего гражданином Украины себя считают 77% респондентов, в то время, как на западной Украине – 65%. «Кстати, региональная идентичность на западе оказалась выше, чем на Донбассе. Это цифры для размышления, потому что иногда думаешь, ну как такое может быть? Я бы не абсолютизировал все эти результаты, потому что многие опросы зависят от методики», – продолжил социолог.

Он добавил, что при этом данные региональных опросов по Донецкой и Луганской областям несколько отличаются между собой, и они более точные. «Мы проводили эти исследования прицельно по Луганщине и Донетчине. Вот на Луганщине – да, у нас была цифра основательная: 64% считали, что они, прежде всего, граждане Украины. Это абсолютно понятно, потому что это север Луганской области, историческая Слобожанщина, украиноговорящая и т. д. А в Донецкой области цифры "плавают"», – отметил Гарань.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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