На 20 участков – 4 врача: Жители Макеевки о местной медицине. Новости

В больнице в Червоногвардейском районе Макеевки на 20 участков осталось всего 4 участковых врача, которые к тому же должны сами оплачивать бензин, выезжая на вызовы. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

«В больнице на Гвардейке всего осталось работать 4 участковых врача.… А участков в районе более 20, то есть по идее должно работать как минимум 20 докторов. Вы представьте, врач выходит в 8 утра на работу, сидит на приеме, а потом едет на вызовы. Вызовы разбросаны по всему району, обойти их пешком нереально, поэтому приходится ездить на служебной машине. Но на бензин у больницы денег нет, поэтому эти же врачи отдают деньги за бензин из своего кармана, минимум 300 руб. за неделю. Иногда сами пациенты предлагают покрыть расходы на бензин, но это ведь тоже не дело! Если прием начинается в 8 утра, то вызовы раньше 4 врач не заканчивает. Мало того, что работы валом, так еще и за собственный счет – это уже перебор», – сообщает макеевчанка.

Эту информацию подтверждают горожане, в том числе и медики, работающие в больницах других районов Макеевки:

Алена: «Платим сами и за бензин и за все! На приеме 1 врач и ездит на вызов тот же, но только после 12-ти»;

Анастасия: «Та же фигня в больнице № 22»;

Яна: «Больница Ясиновского коксохимзавода (Кировский район Макеевки, – прим.) – вообще дурдом»;

Андрей: «Одна проблема вызвать врача, другая, уровень квалификации этих врачей, т.к. большинство специалистов выехали еще 3 года назад… За эти крохи адекватный человек работать не будет. Жалко людей… Власти издеваются как хотят…»;

Наталья: «Я вызывала ребенку врача, мне сказали – на бензин»;

Настя: «Да, знаю, что про Гвардейскую – правда. Хотя я тоже слышала, что в Донецке врачам дают деньги на бензин, не знаю правда ли».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30.11.17 в Макеевке требовались 149 медицинских специалистов. При этом врачам предлагают заработную плату от 4 тыс. до 9 тыс. руб. (от 1852 до 4167 грн). Однако, как утверждают в «ДНР», учитывая существующие надбавки и доплаты, в реальности зарплата врачей составляет не менее 8 тыс. руб. (3704 грн). При этом медсестрам в среднем предлагают зарплату в размере 4-5 тыс. руб. (1852-2315 грн).

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