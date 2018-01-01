Лишать права голосовать на выборах незаконно даже коллаборантов, – Грымчак. Новости

Лишить права голосовать на выборах никого нельзя, потому что это противоречит нормам международного права, а в случае, если в Украине примут законопроект о коллаборации, запрещающий людям голосовать, государству придется столкнуться с исками в Европейский суд по правам человека. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак.

«У нас нет такого, и в законодательстве этого также нельзя делать, потому что на сегодняшний день у нас даже осужденные преступники имеют право голоса. Такая практика в этом мире. [Если примем такой закон], тут же получим иски от Европейского суда, проиграем их, заплатим людям деньги и вернем их права. Венецианская комиссия откажет, потому что она смотрит на принцип, а принцип есть – всеобщее избирательное право. Нельзя так. Я когда-то написал законопроект, кого можно лишить права голоса, оказалось, что никого нельзя», – сказал он.

По его мнению, «МГБ ДНР» – «это коллаборантская организация», но лишить жителей временно неподконтрольной части Донбасса права голоса за то, что они работают в подобных «организациях» по нормам международного законодательства нельзя, а наказания за преступления должен определят суд. «Когда мы знакомились с опытом Хорватии и Сербии, там было два варианта – Сербская Краина и Восточная Славония. Так вот, в некоторых селах живут рядом люди и все село знает, что это – насильник, но нет доказательств. Приходится жить рядом… Я уверен, что те, кто совершал тяжкие и особо тяжкие преступления, они сбегут», – считает Грымчак.

Напомним, правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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