Ситуация в пунктах пропуска днем 1 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
В первый день нового года желающих пересечь линию разграничения не так уж много, этим объясняется как отсутствие очередей на КПВВ, так и единичность информации от очевидцев.
Итак, по состоянию на день сегодня, 1 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Дмитрий: «13:00. Из Украины в Горловку машин нет»;
- Наталья: «14:10. Из Горловки на Бахмут автомобильных очередей совсем нет»;
КПВВ «Марьинка»:
- Артем: «14:50. Из Курахово на Донецк – на заезд. Каргил на Донецк – на заезд. Каргил на Курахово – на заезд»;
КПВВ «Новотроицкое»:
- Ольга: «11:13. На Еленовке – машин 20 в сторону Украины, на нулевом – никого. Родители Еленовку за час проехали только что»;
О ситуации на иных КПВВ очевидцы не сообщают.
Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:
- Юлия интересуется: «Если ехать в легковом авто 6 человек, включая ребенка 2,4 года, через КПВВ пропустят?!».
- Марина ей отвечает: «Мы проезжали, все нормально было».
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