Ситуация в пунктах пропуска днем 1 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

В первый день нового года желающих пересечь линию разграничения не так уж много, этим объясняется как отсутствие очередей на КПВВ, так и единичность информации от очевидцев.

Итак, по состоянию на день сегодня, 1 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Дмитрий: «13:00. Из Украины в Горловку машин нет»;

Наталья: «14:10. Из Горловки на Бахмут автомобильных очередей совсем нет»;

КПВВ «Марьинка»:

Артем: «14:50. Из Курахово на Донецк – на заезд. Каргил на Донецк – на заезд. Каргил на Курахово – на заезд»;

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «11:13. На Еленовке – машин 20 в сторону Украины, на нулевом – никого. Родители Еленовку за час проехали только что»;

О ситуации на иных КПВВ очевидцы не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Юлия интересуется: «Если ехать в легковом авто 6 человек, включая ребенка 2,4 года, через КПВВ пропустят?!».

Марина ей отвечает: «Мы проезжали, все нормально было».

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