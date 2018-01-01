Ситуация в пунктах пропуска днем 1 января. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 1 января

ДН

01.01.18 15:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

В первый день нового года желающих пересечь линию разграничения не так уж много, этим объясняется как отсутствие очередей на КПВВ, так и единичность информации от очевидцев.

Итак, по состоянию на день сегодня, 1 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

  • Дмитрий: «13:00. Из Украины в Горловку машин нет»;
  • Наталья: «14:10. Из Горловки на Бахмут автомобильных очередей совсем нет»;

КПВВ «Марьинка»:

  • Артем: «14:50. Из Курахово на Донецк – на заезд. Каргил на Донецк – на заезд. Каргил на Курахово – на заезд»;

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Ольга: «11:13. На Еленовке – машин 20 в сторону Украины, на нулевом – никого. Родители Еленовку за час проехали только что»;

О ситуации на иных КПВВ очевидцы не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

  • Юлия интересуется: «Если ехать в легковом авто 6 человек, включая ребенка 2,4 года, через КПВВ пропустят?!».
  • Марина ей отвечает: «Мы проезжали, все нормально было».

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