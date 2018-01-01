Как над Азовским морем с вертолетов диверсантов задерживали (Фото). Новости

В Донецкой области над Азовским морем прошли военные учения с использованием авиации. Об этом идет речь в видеосюжете «Военного телевидения Украины».
Отмечается, что большинство заданий, которые сейчас выполняет украинская авиация на Донбассе, связаны с санитарными рейсами и эвакуацией раненых, но в любой момент летчики должны быть готовы к выполнению боевых заданий, в частности, и с применением бортового вооружения.
По легенде учений, диверсанты противника пытались высадиться на побережье. Стояло задание задержать, повредить или уничтожить лодку.
Фото: скриншот видео
По материалам видеосюжета «Военного телевидения Украины» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Много знать и иметь хорошую память: На Донетчине тренировались саперы (Фото)
- На Донетчине прошли масштабные тактико-специальные учения (Фото)
- На Донбассе прошли уникальные танковые учения (Фото)
- Переход в наступление: танкисты ВСУ провели учения по стандартам НАТО (Фото)
- «Интернациональный легион»: На передовой в АТО создается элитное подразделение (Фото)
- Бойцы ВСУ готовятся уничтожать морские цели противника на Азовье (Фото)
- Украинские военные готовятся к химической атаке на луганском направлении (Фото)
Комментарии