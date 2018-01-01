Как над Азовским морем с вертолетов диверсантов задерживали (Фото). Новости

В Донецкой области над Азовским морем прошли военные учения с использованием авиации. Об этом идет речь в видеосюжете «Военного телевидения Украины».

Отмечается, что большинство заданий, которые сейчас выполняет украинская авиация на Донбассе, связаны с санитарными рейсами и эвакуацией раненых, но в любой момент летчики должны быть готовы к выполнению боевых заданий, в частности, и с применением бортового вооружения.

По легенде учений, диверсанты противника пытались высадиться на побережье. Стояло задание задержать, повредить или уничтожить лодку.

Фото: скриншот видео

По материалам видеосюжета «Военного телевидения Украины» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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