Никакого бесплатного жилья для переселенцев не будет, – общественник. Новости

Переселенцам не стоит рассчитывать на бесплатное жилье в Украине, будет действовать лишь система кредитования. Об этом в эфире ТК «Донбасс» сообщил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото слева).

«На Всеукраинском съезде лидеров общественных организаций замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука четко заявил, что никакого бесплатного жилья для переселенцев не будет. Максимум, что может быть – беспроцентные кредиты или кредиты с небольшим процентом», – сказал Борисичев.

Он также прокомментировал слова министра социальной политики Андрея Ревы по поводу выделения переселенцам вместо квартир именно денег на приобретение жилья. Общественник подчеркнул, что в данном случае речь тоже идет о кредитовании. «Но давайте смотреть законодательно. Что мы на данный момент имеем? Отсутствие в госбюджете такой статьи расходов. И отсутствие не только действующих законов, но и законопроектов, которые бы регулировали целевое направление международной финансовой помощи на предоставление жилья. То есть нет механизма», – пояснил Борисичев.

«Как адвокат, я могу сказать, что в Украине есть очень много хороших законов. Если взять нашу Конституцию, законы и все подзаконные акты, то мы – самая демократическая, самая справедливая и самая порядочная страна. Если посмотреть с точки зрения исполнения этих норм и реальной возможности их исполнить, то мы находимся, к сожалению, на уровне африканских стран», – считает общественник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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