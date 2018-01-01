В Украине увеличились минимальные зарплата и пенсия. Новости

Согласно принятому закону «О государственном бюджете на 2018 год», с 1 января в Украине увеличивается прожиточный минимум, повышаются минимальная заработная плата и минимальная пенсия.

В 2018 году прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц составит:

с 1 января - 1700 грн;

с 1 июля – 1777 грн;

с 1 декабря – 1853 грн.

Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, минимальная пенсия установлена в размере:

с 1 января – 1373 грн;

с 1 июля – 1435 грн;

с 1 декабря – 1497 грн.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата составит:

в месячном размере – 3723 грн;

в почасовом размере – 22,41 грн.

Минимальный должностной оклад устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Как сообщалось ранее, в Украине в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено увеличение зарплат на для учителей на 25%.

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