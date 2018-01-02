Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления. Новости

Если государство не хочет выплачивать жителям неподконтрольного Донбасса пенсии, пусть вернет их отчисления, которые люди делали за годы трудового стажа. Такое мнение высказал в эфире ТК «Донбасс» адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото).

«Ситуация с выплатами пенсий, действительно, спорная. И нынешние власти не особо хотят признавать, что пенсия – это не социальная выплата, а неотъемлемое материальное право каждого пенсионера, и находящегося на неподконтрольной территории в том числе. Не признавать – это выгодно, т.к. при этом сохраняются определенные средства в бюджете Украины. Но позиция подавляющего большинства (даже практически всех) общественных организаций и международных структур, что пенсии должны выплачиваться», – сказал Борисичев.

Он настаивает, что в данном случае на первом месте должен быть закон. «Если мы хотим быть развитым государством, если мы хотим идти в Европу, то в первую очередь, мы должны соблюдать законы и их чтить», – констатировал адвокат.

«Общественники предлагают власти: если вы не хотите выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий, считая это "спонсированием терроризма, боевиков", то верните этим людям все отчисления, которые они платили за время своего трудового стажа. Только проиндексируйте, согласно курсу доллара. И тогда, уверяю, ни один пенсионер Донбасса не будет нуждаться до конца своих дней ни в гуманитарной, ни в социальной помощи.Государство это и само понимает. Но бюджета страны может не хватить на эти компенсации жителям Донбасса, учитывая вредность производства, стаж, надбавки в той же металлургии и угольной промышленности (а там зарплаты были в среднем намного выше, чем по всей Украине). Нужно отдавать этому отчет», – продолжил общественник.

Борисичев подчеркнул, что нынешняя власть в большинстве своем считает, что выплата пенсий жителям неподконтрольных территорий – это выброшенные в никуда деньги. «На самом деле, это в первую очередь установление диалога с теми людьми, которые живут за линией разграничения. Это демонстрация, что люди нужны украинской власти, что она их признает украинцами. Поэтому с точки зрения материальной – это затратная вещь. Но с точки зрения сохранения территориальной целостности в будущем, интеграции этих людей в общую систему украинского общества – это будет очень сильной инвестицией», – подчеркнул адвокат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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