На Донбассе высокая поддержка вступления в НАТО, – опрос. Общество

На Донбассе 44% жителей поддерживают внеблоковый статус, а на втором месте – поддержка вступления в НАТО. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно основных вопросов 2017 года.

«Донбасс. На первом месте идет внеблоковый статус, а на втором месте – вступление в НАТО, 28%... Внеблоковый статус – 44% на Донбассе, а затруднились ответить – 15%. И эта цифра является меньшей, чем во всех остальных регионах. На западе "затрудняюсь ответить" – 22%. То есть мы видим, что сейчас опция №1 на востоке и Донбассе – это внеблоковый статус. Это не военный союз с Россией, этой опции уже нет, эта опция обвалилась. За НАТО на Донбассе 28% – это что-то заоблачное», – сказал он.

По его словам, на вопрос, какой вариант мер безопасности был бы для Украины оптимальным, в 2017 году граждане ответили так:

вступление в НАТО – 38,5%;

внеблоковый статус – 28,6%.

Гарань также считает, что, если бы в Украине провели референдум о вступлении в НАТО, сторонники Североатлантического Альянса его бы выиграли. «Приняли бы участие в голосовании четко сказали 64%, из них за вступление в НАТО – 66%, а против – 28%. Из тех, кто придет. Эта цифра несколько упала, было немного больше – 70%, но тем не менее здесь референдум был бы выигран однозначно. Но проблема в том, что эта поддержка не будет равномерной по стране, и в этом одна из проблем», – рассказал социолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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