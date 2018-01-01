Кто против «неподконтрольного» тарифа Vodafone – подпиши петицию к Порошенко. Новости

Жители Донбасса, которые получили SMS- уведомления от «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина») с сообщением о принудительном переводе на новый тариф «Смартфон Стандартный», могут подписать электронную петицию президенту Украины Петру Порошенко с требованием рассмотреть законность действий компании в отношении жителей неподконтрольных территорий.

«"Водафон Украина" с 09.01.18 до 15.02.2018 принудительно переводит всех жителей ОРДЛО* на тариф "Смартфон Стандартный". Согласно его условиям, устанавливается ежедневная абонплата в размере 3 грн, то есть 90 грн в месяц без дополнительных услуг. Абонплата будет сниматься независимо от того, пользовались телефоном и интернетом, или нет. Деньги будут оставаться на счету только в случае полного отключения сотовой связи. Считаю, что "Водафон Украина" делает это на правах монополиста на неподконтрольных территориях», – отмечает автор петиции Мария Сергиенко.

Как отмечает автор обращения, пользователи не имеют права ни отказаться от перевода на такой тариф, ни выбрать любой другой.

Далее в петиции указано: «В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных украинской власти территориях. Объяснить, почему тариф вырос почти вдвое, специалисты "Водафон Украина" не могут. Таким образом, прошу:

обязать компанию "Водафон Украина" пересмотреть целесообразность тарифа "Смартфон Стандартный";

или предоставить жителям ОРДЛО выбор;

или разработать более доступный по цене вариант;

обязать Антимонопольный комитет Украины проверить законность введения компанией "Водафон Украина" сверхдорогих тарифов на правах монополиста».

Подписать петицию можно по ссылке.

По состоянию на сегодня, 1 января, петицию подписал уже 421 человек. При этом, чтобы президент рассмотрел обращение, необходимы подписи 25 тыс. граждан. До конца сбора подписей осталось 87 дней.

Как сообщалось ранее, с 09.01.18 до 15.02.2018 г. мобильный оператор «Vodafone Украина» переводит абонентов с неподконтрольных территорий Донбасса на тариф «Смартфон Стандартный». Согласно его условиям, устанавливается ежедневная абонплата в 3 грн, которая будет сниматься независимо от того, пользовались телефоном и интернетом, или нет. Деньги будут оставаться на счету только в случае полного отключения сотовой связи.

При этом пользователи не имеют права ни отказаться от перевода на такой тариф, ни выбрать любой другой. В компании отмечают, что это – единственный тариф, который будет действовать на неподконтрольных украинской власти территориях с 2018 года.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как отметил пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны.

Как отмечают представители мобильного оператора «Феникс», услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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