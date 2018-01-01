Каким будет курс доллара в первой половине 2018 года, – прогноз. Новости

Каким будет курс доллара в первой половине 2018 года, а также насколько и когда американская валюта подешевеет, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал экономический аналитик Андрей Блинов.

«В ближайшие две недели и на протяжении двух месяцев нового года традиционно будет неспокойно на валютном рынке. Это продлится в январе-феврале. В январе по окончанию новогодних праздников, в последние две декады, у нас традиционно будет сокращение поступлений от экспорта, потому что идет подписание квартальных, полугодовых и годовых контрактов на экспорт. Всегда традиционно до конца февраля это сезонно влияет на поступления валютной выручки в Украину. Именно в первые два месяца мы сможем увидеть определенный скачок обменного курса доллара», – сказал он.

По его мнению, с марта месяца курс доллара начнет снижаться. «Можно допустить, что в феврале мы на очень короткий промежуток времени увидим значки 29 грн с копейками за доллар, после этого будет наблюдаться то, что мы называем откатом, ревальвация. Начиная с марта и до конца лета мы будем видеть умеренное укрепление национальной валюты. Летом, я думаю, мы увидим такую обычную картину, как 26-26,5 грн за доллар», – считает Блинов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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