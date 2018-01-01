Западный автовокзал Донецка сегодня (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке заброшено и пустует здание автовокзала «Западный», расположенное на окраине Куйбышевского района города. Его фотографии сегодня, 1 января, появились в социальной сети.

«1 января 2018 года, западные окраины Донецка. АВ "Западный", АЗС "Shell" (точнее то, что от нее осталось)», – говорится в сообщении автора поста.

Напомним, АВ «Западный» был открыт в 2011 году. С начала боевых действий на Донбассе здание неоднократно попадало под обстрел, в результате чего автовокзал был закрыт еще в 2014 году. Сейчас все автобусные рейсы из неподконтрольного Донецка идут с единственного работающего автовокзала «Южный».