Ради реинтеграции: На Донбассе запускают региональную «Лигу Смеха». Новости

На Донбассе в 2018 году стартует региональный проект «Лиги Смеха». Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес.

«Это не проект "Ответственных граждан". Это проект, в котором "Ответственные граждане" будут участвовать, как партнеры. Мы запускаем Донбасскую региональную "Лигу Смеха". Это наша большая гордость. Этот проект запускают Ольга и Владимир Коссе. Владимир Коссе – известный КВН-щик в прошлом. Этот проект стартует в Мариуполе и в Краматорске. Мы получили официальную лицензию "Лиги Смеха". Это украинский аналог КВН, который делает студия "Квартал-95"», – говорит он.

По его словам, главные цели юмористического проекта – помочь в реинтеграции Донбасса, привлекая внимание молодежи. «Мы считаем, что мы должны помогать молодежи найти себе применение, потому что не секрет, что Донбасс страдает сейчас от оттока молодых талантливых людей. Они не находят себе применение внутри региона, а без этих людей вернуть регион в жизнь, к жизни, привести его к процветанию, будет невозможно. В Украине существует уже 7 региональных "Лиг Смеха". Мы будем 8-й региональной», – продолжил Менендес.

Он добавил, что много известных юмористов из Донбасса хотят помочь региону. «Есть очень хорошая команда из Донбасса, которые вынуждены играть в других региональных "Лигах Смеха", популяризовать их. Есть даже вице-чемпион Украины из Донбасса. Много известных юмористов из Донбасса – и Сивохо, и Кошевой. Все их знают, они чувствуют потребность помочь своему региону. Я очень надеюсь, что этот проект создаст для молодежи много интересных возможностей», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: