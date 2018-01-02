Надежда, оптимизм и тревога: Каким видят будущее Украины граждане. Новости

Граждане смотрят на будущее Украины с тревогой, но не теряют надежды и оптимизма. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно основных вопросов 2017 года и прогнозов на 2018 год.

«Есть такой вопрос: были ли вы счастливы в 2017 году? 52% ответили "преимущественно да", еще 6,5% – "очень счастливыми". Здесь, мне кажется, все сугубо психологически, да и человек не скажет, что он несчастлив. Люди понимают, что могло быть и хуже. Но что интересно, мы также спрашивали о том, какие чувства возникают у людей относительно будущего Украины. Здесь мы просили несколько вариантов ответа», – говорит он.

По его словам, среди украинцев все-таки преобладают надежды на лучшее будущее и такая тенденция сохраняется несколько лет. «Удивительно, что на первом месте оказалась надежда – 51%. На втором месте – 31% – оптимизм, что вообще удивительно. На третьем месте – 28% – тревога. Фиксировалась эта пара – надежда и тревога. Постоянно. Мы задаем же периодически этот вопрос, и украинцы смотрят в будущее с надеждой и тревогой. Я думаю, что так оно и есть», – сказал Гарань.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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