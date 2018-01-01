Италия возглавила ОБСЕ и сделала резкое заявление по Донбассу. Новости

С 1 января 2018 года Италия сменила Австрию на посту председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С официальным заявлением по Донбассу выступил глава МИД Италии Анжелино Альфано (на фото), сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Кризис в [Украине] и вокруг Украины поставил под вопрос сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия будет продолжать поддерживать все усилия ОБСЕ в направлении мирного урегулирования конфликта и настойчиво призывает стороны полностью выполнять Минские договоренности», – сказал Альфано.

Новый глава ОБСЕ также подчеркнул, что ключевым приоритетом Италии на период председательства в оранизации в 2018 году станет «укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки"». Свои приоритеты в работе ОБСЕ Италия представит на заседании Постоянного совета в Вене 11 января.

Напомним, 1 августа 1975 года в столице Финляндии г. Хельсинки главы 35 государств (стран НАТО, стран – участниц Варшавского договора, нейтральных и неприсоединившихся государств) подписали хельсинкский Заключительный акт 1975 года и обязались вести взаимовыгодный диалог. Приверженность этой цели лежала в основе создания в 1990-х годах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая сегодня является крупнейшей в мире региональной организацией, специализирующейся на вопросах безопасности.

Подписание хельсинкского Заключительного акта не положило конец холодной войне, но ознаменовало революционный поворот к ее окончанию. Впоследствии государства-участники договорились об обмене военной информацией и уведомлении друг друга о передвижениях войск, военной деятельности и учениях. В Хельсинки был начат диалог в интересах мира, ставший «визитной карточкой» ОБСЕ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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