Разделены с Россией не только улицей: Как изменилась жизнь приграничной Луганщины. Новости

Поселки Меловое (Луганская обл., Украина) и Чертково (Ростовская обл., Россия) разделяет улица Дружбы народов. Эти два населенных пункта до 2014 года считали себя почти одним целым: люди посещали друг друга, работали на российских и украинских предприятиях. После того, как российские военные обстреляли украинскую погранзаставу в Меловом поняли, что «дружба народов» закончилась, передает «Радио Свобода».

Как рассказал глава администрации Меловского района Артур Король, в 2014 году в Меловом атаковали воинскую часть и погранотряд, в ходе обстрелов пострадали и дома местных жителей. «Но тогда была в целом напряженная ситуация. Российские силы пытались дестабилизировать ситуацию не только в Луганске и Донецке, в их планах были и Харьковская, Запорожская, Николаевская области... Но благодаря активной позиции местных жителей, среди которых большинство с проукраинскими взглядами, и возможностям Вооруженных сил Украины, эту территорию удалось отстоять», – вспоминает он.

По словам поселкового головы Мелового Павла Лукянцова, активных действий со стороны России в Меловом не было. «Сначала команда "атамана" Мозгового ездила по области и проводила "референдум", но в Меловое они не зашли. И хотя "референдум" тут все равно провели, но здесь осталась украинская власть. Я думаю, потому что группа, сочувствующая «русскому миру», была не такой многочисленной, и результат он не дал», – сказал он.

Своими воспоминаниями поделилась и заведующая поселковым дошкольным учреждением «Ласточка» Инна Радченко. «Я здесь живу с 1976 года. Еще во времена СССР мы себя не отождествляли отдельно – Украина и Россия. Семьи попереплетались. У нас есть семьи, у которых дом со стороны Мелового, но они – русские – и, наоборот, со стороны России, но они – украинцы, потому что жилье так купили в советское время. Все изменилось в 2014 году, когда летом ночью мы услышали выстрелы. Вот как? Тебе твой друг стреляет в спину», – говорит женщина.

Мнения жителей поселка Меловое о дружбе народов разделились:

«Мы здесь жили всегда одной семьей. Я помню с детства, что мы ходили в кинотеатр туда, к нам приходили. Очень болезненно, может, в духовном плане, эта вся ситуация нами ощущается. Были такие случаи, когда в 2014-2015 годах друзья, коллеги с той стороны говорили: "Вы тут все "бандеровцы". Конечно, было обидно»;

«Не все понимали правильно. И до сих пор есть люди, которые поддерживают "русский мир". Может, это связано с близостью к границе. Но если так, то вот граница – переходите и поддерживайте там. А если вы приехали в нашу страну, то должны жить по нашим обычаям и законам, а не диктовать свои правила».

По словам главы администрации Меловского района Артура Короля, России невыгодно, чтобы в Меловом была своя промышленность, и с началом боевых действий в районе закрылось градообразующее предприятия. «У нас закрылось огромное предприятие, которое изготавливало подсолнечное масло. Оно было градообразующим и давало фактически половину бюджета всего района. Трудности в логистике. Очень далеко находимся от поставщиков. Были надежды на Российскую Федерацию. Видите, вон там железнодорожные пути, могли через них установить поставку. Но война поставила точки над "и". Россия блокировала эту возможность», – сказал он.

С его мнением согласен и глава поселка Меловое Павел Лукьянцов. «Экономика у нас с Россией одинаковая – металлургия, промышленность… Зачем им то же самое? Московские бизнесмены покупали лисичанские заводы и банкротили их, чтобы свои предприятия процветали. Меловое однозначно не обречено! Нам просто надо перестроиться», – отметил он.