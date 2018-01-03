Компенсация ущерба Донбассу: Украина проиграла России иск на 3 млрд долл. . Новости

Украина в Лондонском суде проиграла России иск на сумму 3 млрд долл., которые правозащитники хотят направить на компенсацию ущерба пострадавшим от боевых действий на Донбассе и переселенцам. Об этом в эфире «Черноморской телекомпании» рассказала Ирина Веригина, член координационного совета Общественной организации «Сила права».

«В мае 2016 года Голосеевский суд Киева наложил арест на кредит Януковича, это 3 млрд долл., и запретил Украине отдавать этот кредит Российской Федерации, стране-оккупанту. Россия сейчас судится в Лондонском суде, и суд первой инстанции Украина проиграла. Сейчас идет апелляционный суд, и мы знаем, что и этот апелляционный суд Украина проиграет», – сказала она.

Теме не менее, Веригина считает, что эти деньги все-таки можно получить для компенсации пострадавшим от боевых действий на Донбассе. «Я уверена, что эти 3 млрд долл., которые Украина должна отдать Россия, пойдут на компенсацию нашим переселенцам. Не только переселенцам, но и семьям погибших и раненых во время войны. Потому что в 2017 году мы уже получили несколько решений судов, по которым принято решение о компенсации ущерба нашим гражданам. Я не одна, нас несколько десятков людей», – говорит правозащитница.

Она также отметила, что является одним из истцов в судебном процессе о компенсации ущерба. «Выплата моей компенсации зависит от решения Лондонского суда. Россия заплатит тогда, когда закончится война на Донбассе», – добавила Веригина.

Как сообщалось ранее, по мнению председателя общественного движения «Сила права» Андрея Сенченко, судебная практика, нацеленная на взыскание ущерба с Российской Федерации, важнее и перспективнее, чем подача судебных исков против Украины. «Мы арестовали 3 млрд долларов российского кредита, и эти деньги пойдут на выплаты нашим пострадавшим гражданам. Это тот кредит, который Янукович взял в РФ в 2013 году, и должен был отдать в 2015-м. Сейчас по этому кредиту идет спор в Лондонском суде. А так как суд в Лондоне, скорее всего, будет Украиной проигран, и деньги должны будут вернуться стране-агрессору, мы наложили арест на эти деньги в украинском суде. И в этом случае эти деньги пойдут нашим пострадавшим гражданам», – пояснял Сенченко в 2016 году.

Напомним, организацией «Сила права» за три года по заявлениям пострадавших переселенцев, участников АТО, семей погибших военнослужащих было подготовлено и подано в украинские суды более 300 исков. По состоянию на 1 октября 2017 года уже получено 149 положительных решений.

Также в октябре 2017 года на Луганщине Сватовский районный суд принял решение взыскать с Российской Федерации финансовую компенсацию в пользу переселенца Александра Коломийцева в сумме 1 157 150 грн, их них материальный ущерб –160 000 грн (5 616 евро), моральный ущерб – 997 150 грн (35 тыс. евро).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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