Донецк: Первый день нового года (Фото). Новости

Новогодняя ночь в Донецке прошла сравнительно бесшумно. Как обычно после полуночи загремели салюты. К грохоту петард примешивались звуки автоматных очередей. Таковы городские современные реалии.
В этот раз праздничная канонада продолжалась сравнительно недолго. Уже к часу ночи (по местному «московскому» времени) звуки стали затихать. Продолжались лишь одиночные «бахи».
Утром нового года, 1 января, в городе было немноголюдно. Но уже к обеду началась обычная городская суета, хоть и не такая активная. Особенно людно было на площади Ленина. Гуляли родители с детишками. Работал прокат детских автомобилей. Предлагали свои услуги фотографы.
Но уже дальше от центра снова ощущалась пустота и тишина.
Если говорить о погоде, то первый день 2018-го года в Донецке был чуть прохладным и туманным.
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