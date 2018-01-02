Большинство жителей Донбасса поддерживают вступление в Евросоюз, – опрос. Новости

Большинство жителей подконтрольной Украине территории Донбасса выступают за вступление в Евросоюз, но среди опрошенных есть большое количество людей, которые не определились. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя результаты социологического исследования общественного мнения украинцев относительно основных вопросов 2017 года.

«59% выбирают вступление в ЕС, 11% – в Таможенный союз. Это подтверждено, это стабильно, даже уменьшилось число тех, кто за Таможенный союз. Даже на Донбассе, на востоке, преобладает количество тех, кто за ЕС. То есть Таможенный союз упал, но там большое количество людей, которые не определились. Сейчас нет распределения, как раньше было ЕС-Таможенный союз, сейчас распределение будет проходить ЕС или ни то, ни другое», – сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, проведенному в 2017 году, на подконтрольном Украине Донбассе 44% жителей поддерживают внеблоковый статус, а на втором месте – поддержка вступления в НАТО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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