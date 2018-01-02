Уголь от Папы Римского для жителей Гнутово: Как зимуют на линии разграничения (Фото). Новости

В конце 2017 года в прифронтовой поселок Гнутово, расположенный вблизи Мариуполя (Донецкая обл.), фурой несколько дней доставляли груз топливных угольных брикетов от благотворительной христианской организации спасения под патронатом Папы Римского.

Это не первая доставка гуманитарного топлива от Папы Римского в Гнутово: в 2016 году жители получили по 1,2 тонны на человека, а в 2017-м – по 1 тонне.

Как отметил поселковый голова Талаковки и Гнутово Вячеслав Салгалов, в 2017 году гуманитарная помощь была рассчитана на 187 семей.

Жители благодарны за помощь:

«Хороший уголек, без него мы б не прожили эту зиму. Я купила уголь, такие брикетики маленькие, а они не топятся ничего, вот подсыпаю, а потом наверх, а то б замерзла – да и все»;

«Брикеты крупные, они только и спасают нас. Вот это такой уголь. На год точно тонна нужна, на одну печку, а если две печки… У меня одна печка, мне тонны хватит»;

«Второй год [получаем], очень хорошо и удобно. Очень быстро набирает температуру дома, держит температуру, но все равно докупаем что-то, дрова, смотря у кого какая квадратура жилья. Допустим, мне этого не хватит, я все равно докупаю».

По материалам видеосюжета www.0629.com.ua Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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