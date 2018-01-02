Будем пилить и уносить: Мэр Мариуполя о планах на 2018 год. Новости

В 2018 году в Мариуполе (Донецкая обл.) продолжат бороться с нелегальными объектами торговли и рекламными бордами, которые портят архитектурный вид города. Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко (на фото).

«Мы говорим о том, что мы больше 130 МАФов убрали за 2017 год. Мы говорим о том, что мы более 120 бордов спилили за 2017 год. Это говорит о том, что мы в 2018 году не остановимся – мы будем пилить и уносить то, что расположено на центральном проспекте и на центральных улицах», – сказал он.

Бойченко также призвал бизнесменов отнестись к благоустройству города с пониманием. «И пусть они приходят, ярко выступают на сессии, я прошу прощения у нашего бизнеса, но мы меняем сегодня Мариуполь. Я хочу, чтобы они также это понимали и присоединялись к изменению города Мариуполя. Уберем эту яркую рекламу, которая всех раздражает. Я хочу, чтобы мы наслаждались архитектурным планом, но не видом ларьков, бордов, которые закрывают ту перспективу, которая есть у города Мариуполя», – добавил мэр.

По материалам видеосюжета www.0629.com.ua Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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