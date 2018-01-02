В Украине в этом году остро станет вопрос войны и мира на Донбассе, – политолог. Новости

В 2018 году в Украине произойдут перемены на политическом фронте, но ожидать возвращения неподконтрольных территорий Донбасса не стоит. Об этом в интервью UKRLIFE.TV рассказал украинский политолог Сергей Таран (на фото).

«Существенно продвинется вопрос войны и мира на востоке. Россия, очевидно, что будет пытаться показывать миру, что она готова идти на какие-то мирные переговоры, продемонстрирует это плохо и паршиво, поэтому Украина будет получать все больше военной помощи. Благодаря усилиям украинской дипломатии, нам все-таки удалось от американцев добиться летального вооружения. Я считаю, что это очень мощный шаг», – говорит он.

По его мнению, в 2018 году от США можно ожидать официального решения по предоставлению Украине летального вооружения. «Потому что дело не только в оружии, очень важен политический аспект: никогда американцы не дают сверхмощное вооружение тем, кому они не доверяют. Если они нам дают, значит они точно знают, что это попадет в нужные руки. Хотя российская пропаганда и отдельные украинские политики время от времени заявляли, что Украине не нужно получать оружие, потому что оно попадет не в те руки», – считает Таран.

Политолог добавил, что получение высокого доверия США в вопросе поставок оружия в 2018 году даст определенный прогресс в переговорах по Донбассу. «Важно, что этот прогресс будет не по российскому сценарию. Мы не будем переписывать украинскую Конституцию, мы не будем проводить выборы на оккупированных территориях, никакой амнистии ни для кого не будет, для боевиков, которые реально принимали участие в боевых действиях… Это не означает, что мы уже освободим территории, но это означает, что мы тренд переломаем», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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