Сводка из зоны АТО за 1 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций, погибших и раненых нет. Об этом сегодня, 2 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник обстреливал позиции сил АТО вблизи Луганского из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под обстрел из пехотного вооружения и минометов калибров 82 мм и 120 мм попали укрепления украинских военных вблизи Павлополя. Из гранатометов разных видов и стрелкового оружия под обстрел попали опорные пункты сил АТО вблизи Водяного. В районе Верхнеторецкого украинских военных обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, выпустив в их сторону более 10 мин калибра 82 мм.

В «ДНР» заявили, что «за прошедшие сутки ВС Украины 3 раза нарушили режим прекращения огня. Минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая и Сосновское».

В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 2 раза, обстрелам подвергся район села Калиновка. «Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия», – говорится в сообщении «народной милиции ЛНР».

Напомним, с 00:00 23 декабря, согласно достигнутой Трехсторонней контактной группой в Минске договоренности, вступило в действие «новогоднее» перемирие.

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