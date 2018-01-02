В Украине мало политиков, которые могли бы повлиять на ход реинтеграции Донбасса, – Тука. Новости

В Украине много политиков, которые знают, как реально обстоят дела на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, но мало тех, которые могли бы повлиять на ход реинтеграции Донбасса. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Людей, которые в действительности знают, как обстоят дела на востоке, их много. К сожалению, я бы обозначил дефицит влияния этих людей на государственную политику, государства Украина в отношении к "тем" территориям», – говорит он.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса, даже когда МинВОТ выступил с инициативой привлечь к этому процессу детей, вызвало бурную реакцию в Верховной Раде. «Когда в Верховной Раде вводили план, созданный нашим министерством, в отношении реинтеграции временно неподконтрольных территорий, элементарный вопрос – привлечение детей, которые проживают на неподконтрольных территориях, к спортивным соревнованиям на нашей территории, казалось бы, ну, что здесь волать? Какие истерики были у псевдо-патриотов и "вышиваты" в Верховной Раде», – сказал Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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