Торговля на линии разграничения: Что покупают в прифронтовом Гнутово (Фото). Новости

Прифронтовой поселок Гнутово, расположенный вблизи Мариуполя (Донецкая обл.), не может похвастаться благами цивилизации. Несмотря на то, что поселок относится к Мариуполю, сюда так и не дотянули газ, поэтому у жителей печное отопление. Закупить угольные брикеты и другие товары здесь можно в местном магазинчике.

Ежедневно через Гнутово проезжают сотни машин, направляющиеся на КПВВ и обратно. Одним из самых оживленных мест в этом населенном пункте является местный магазин, расположенный возле детской площадки. Из конкурентов у него лишь новый, недавно появившийся на остановке киоск. Среди покупателей – и военные, и гражданские.

По словам продавцов, цены в магазине выше, чем в Мариуполе, но при этом в нем достаточно широкий ассортимент товаров для прифронтовой зоны. «И вода на розлив, микроволновка, и кофе-машина, и кипяток, и терминал у нас есть. Мы даже хлеб для покупателей оставляем. Цены, правда, немного выше городских, но зато ехать никуда не надо», – рассказала женщина-продавец.

На вопрос, что чаще всего покупают в магазине военные, продавец сказала: «Йогурты, фрукты. Военные могут взять энергетик, который безалкогольный. Спиртное мы не имеем права им продавать».

По материалам видеосюжета www.0629.com.ua Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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