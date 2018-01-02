«ЛНР»: Двоих пьяных парней чуть не убило током в Антраците. Новости

В неподконтрольном Антраците двое молодых мужчин в состоянии алкогольного опьянения получили травмы от удара током, когда забрались на электроопору. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов сообщил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

«В Антраците в результате поражения электротоком пострадали двое мужчин 1998 и 1999 годов рождения, которые в нетрезвом состоянии забрались на опору высоковольтной линии 35 кВ. Пострадавшие, один в тяжелом, а второй – средней степени тяжести, госпитализированы в центрально-городскую больницу города Антрацит. Сотрудниками МЧС проводилось снятие одного из пострадавших с электроопоры», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»