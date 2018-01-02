В Луганске на улицах искали и обезвреживали гранаты. Новости

В неподконтрольном Луганске за минувшие сутки обезвредили найденную на улице гранату и искали боеприпасы в подозрительном автомобиле. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

«В Луганске возле мусорного бака выявлена ручная граната РГД-5. Боеприпас обезврежен сотрудниками пиротехнической службы МВД. Еще одно происшествие связано с обнаружением подозрительного автомобиля и подозрительной сумкой, информация по которым не подтвердилась после обследования сотрудниками полиции», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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