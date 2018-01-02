Это какой-то средневековый шабаш, – эксперт о коллаборационизме. Новости

Поданный в Верховную Раду законопроект № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», разжигает межрегиональную рознь. Такое мнение высказал в эфире ТК «Донбасс» адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото слева).

«К сожалению, в нынешней, критической для Украины ситуации, всем правит пиар и политические амбиции. Люди, которые определенное время вели не совсем объединяющую политику, в очередной раз решили вбить кол между восточными регионами (а именно жителями неподконтрольных территорий) и остальной частью Украины. Данный законопроект лишний раз приведет к дистанцированию конфликтующих сторон», – считает общественник.

По его мнению, одна из главных стратегических ошибок законопроекта в том, что решение – является ли человек коллаборационистом или нет – будет принимать не суд, а специальная «люстрационная» комиссия. «В этом нарушается статья 62 Конституции Украины, простыми словами – презумпция невиновности. Здесь четко указано, что никто не может быть признан виновным в совершении каких-либо преступных деяний, если этот человек не признан виновным судом и это решение не вступило в законную силу», – продолжил Борисичев.

«Этот законопроект мне напоминает "народные комиссии", "люстрационные комиссии", какой-то средневековый шабаш: не понравился человек, что он говорит, а давайте, признаем его коллаборантом. А по каким критериям будем признавать? Например, я отправил своей бабушке в Донецк деньги, продукты и пр. И следуя данному законопроекту, я уже как бы поддерживаю, спонсирую оккупантов. Поэтому в случае принятия данного законопроекта, у государства появится лазейка, через которую будут расправляться со всеми неугодными. Бизнесмена, политика, общественного деятеля и пр. – практически каждого можно будет взять на крючок и довести его до уголовного срока. А уголовный срок предлагается начать с 12 лет. Это большой срок, он приравнивается к убийцам, маньякам, насильникам», – заключил правозащитник.

Борисичев акцентирует, что данный законопроект разжигает межрегиональную рознь. «Если мы хотим, чтобы на линии фронта и дальше проливалась кровь – мы должны принимать такие законопроекты в угоду личным амбициям политиков, которые хотят попиариться. Если мы человеческую жизнь (как написано в Конституции) и здоровье ценим превыше всего и все-таки хотим стать европейским государством, то мы должны всячески исключить любые законопроекты, которые могут посеять вражду. По крайней мере, исключить до наступления полного мира и восстановления территориальной целостности», – считает общественник.

По его мнению, нельзя в условиях войны, «в условиях такого числа жертв играться такими законопроектами». «Я думаю, что мы уже не позволим пройти такому законопроекту, имея Всеукраинскую платформу Донбасса, в которую входит более 70-ти общественных организаций. Будут мирные акции протеста, будут выходы на депутатов Украины, будут заявления в СМИ», – резюмировал Борисичев.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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