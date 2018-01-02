Неподконтрольному Донбассу: Восстановить украинские документы можно двумя путями. Новости

Для восстановления утерянных документов есть два пути – административный и судебный. Об этом в эфире ТК «Донбасс» сообщил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото).

Он прокомментировал конкретную ситуацию, когда жители Донецка в результате обстрела лишились паспортов и свидетельств о рождении детей. При этом они не оформляли электронные пропуска для пересечения линии разграничения.

Первым делом правозащитник порекомендовал позвонить в Координационные центры зоны АТО, где подробно расскажут алгоритм действий.

Самое важное – прибыть на подконтрольную Украине территорию, где пройти процедуру восстановления документов. «Но первая проблема, с которой столкнутся эти люди – выехать с неподконтрольной территории, потому что там тоже есть блокпосты с проверкой документов. Из практики – самое главное, суметь добраться до ближайшего украинского контрольного пункта въезда-выезда. На КПВВ уже можно заявить об утере документов и что жизни и здоровью людей угрожает опасность. Последнее – принципиально важный момент. Дело в том, что во Временном порядке перемещения лиц через линию разграничения указано, что работники КПВВ не могут отказать во въезде на подконтрольную территорию (даже если человек вообще без документов), если человек заявит, что на неподконтрольной территории или в "серой зоне" ему угрожает опасность», – акцентировал Борисичев.

По его словам, далее человека без документов передадут органам Службы безопасности Украины, которые совместно с миграционной службой будут делать запросы в различные структуры, архивы для идентификации личности. Человеку же на этот период выдается временное удостоверение личности (справка), с которой он далее может перемещаться по стране.

«Но восстановление документов займет массу времени, нервов и хлопот. Нужно быть к этому готовыми. Сейчас для жителей Донбасса документ является очень важным юридическим основанием своего гражданства, своих прав. Если человек теряет паспорт, он пройдет семь кругов ада, чтобы его восстановить. Потому что он будет везде доказывать, что он, как житель Донбасса, такой же полноценный гражданин Украины, как и все», – сказал правозащитник.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию адвокат посоветовал всегда иметь несколько бумажных копий всех важных документов, также можно их сохранить в электронном виде. «Если утерянные документы не могут быть восстановлены (например, их копий или необходимых данных нет в архиве), то по ксерокопиям можно обратиться в суд по месту нахождения, и признавать в судебном порядке юридический факт того, что дети – это ваши дети, супруга – ваша супруга и пр.», – продолжил адвокат.

Он также добавил, что украинские суды при рассмотрении подобных дел учитывают и «документы», выданные на неподконтрольных Украине территориях. «Несколько месяцев назад у моего доверителя на неподконтрольной территории умирает отец. Понятное дело, что он получает местные документы о захоронении, местную справку о смерти с печатью "ДНР". Он обратился ко мне, т.к. нужно было узаконить факт смерти по украинскому законодательству. Мы написали иск в суд о признании факта смерти. Такие дела сейчас суды рассматривают в ускоренном, упрощенном порядке, принимают и все местные документы. Т.е., например, справки о рождении и справки о смерти признаются в украинских судах доказательствами. В последнее время я заметил, что судьи стали более гуманны к людям из "серой зоны", неподконтрольной части и переселенцам», – уточнил Борисичев.

«Т.е. для восстановления документов есть два пути. Первый – административный, когда прибыв на подконтрольную часть, человек восстанавливает документы в инстанциях. Если первый не срабатывает, тогда идем вторым путем – в суд», – резюмировал общественник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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