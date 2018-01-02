До 2023 года и если будут деньги: Зарплату учителям повысят поэтапно. Новости

Согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве Украины, с 1 января 2018 года должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, но реализовываться это будет поэтапно. Об этом идет речь в ч. 2 статьи 61 Закона Украины «Об образовании».

«Должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее, чем на 10%. Наименьший должностной оклад научно-педагогического работника устанавливается на 25% выше от должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории», – также говорится в ч. 2 статьи 61 Закона Украины «Об образовании», вступившей в силу 1 января 2018 года.

При этом в законе отмечается, что реализация пунктов о повышении оклада учителям будет происходить в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 раздела XII Закона Украины «Об образовании», в котором сказано следующее: «Обеспечить до 2023 года поэтапную реализацию положения части второй статьи 61 данного Закона, предусмотрев при этом ежегодное увеличение должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории до 4-х прожиточных минимумов для работоспособных лиц пропорционально размеру увеличения доходов Государственного бюджета Украины в сравнении с предыдущим годом, и утвердить соответствующие схемы должностных окладов (ставки заработной платы)».

Как сообщалось ранее, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн в месяц или 22,41 грн в час.

Напомним, в Украине в 2018 году сводный бюджет образования составляет 221,9 млрд грн. В этом году увеличить зарплаты учителям планируют на 25%.

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