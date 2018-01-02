Теперь окружные: В Донецкой области реорганизованы суды. Новости

В Донецкой области указом президента Украины Петра Порошенко №451/2017, подписанного 29 декабря 2017 года, реорганизованы местные общие суды. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Пунктом 36 Указа президента Украины №451/2017, в Донецкой области создан Волновахский окружной суд – в Волновахском и Никольском районах Донецкой области с местонахождением в г. Волновахе и пгт Никольском путем слияния Волновахского и Володарского районных судов.
В пункте 37 идет речь об образовании Добропольского окружного суда в городе Доброполье, Добропольскому и Александровском районах Донецкой области с местонахождением в г. Доброполье и пгт Александровка путем реорганизации Добропольского горрайонного суда и Александровского районного суда.
Константиновский окружной суд будет работать и располагаться в Дружковке, Константиновке и Торецке. Он создан путем реорганизации Дзержинского городского суда, Дружковского городского суда и Константиновского горрайонного суда.
Марьинский окружной суд будет работать в Угледаре, Великоновоселковском и Марьинском районах Донецкой области с местонахождением в Курахово, Угледаре и Великой Новоселке. Он создается путем слияния Великоновоселковского и Марьинского районных судов и Угледарского городского суда.
Покровский окружной суд будет действовать в Авдеевке, Мирнограде, Новогродовке, Покровске и Селидово, Покровском районе Донецкой области с местонахождением в вышеперечисленных городах. Его создают путем реорганизации Авдеевского, Новогродовского, Селидовского и Димитровского городских судов и Красноармейского горрайонного суда.
Славянский окружной суд будет работать в Лимане, Славянске, Лиманском и Славянском районах Донецкой области с местонахождением в Славянске и Лимане путем слияния Краснолиманского городского суда и Славянского горрайонного суда.
Окружные суды на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области:
- Бойковский окружной суд, к компетенции которого относятся города Докучаевск, Бойковское (до переименования – Тельманово), а также Новоазовский и Старобешевский районы Донецкой области «с местонахождением в поселках городского типа Бойковском и Старобешево, городах Докучаевске и Новоазовске Донецкой области путем реорганизации (слияния) Докучаевского городского суда, Новоазовского районного суда, Старобешевского районного суда и Тельмановского районного суда;
- Енакиевский окружной суд в городах Дебальцево и Енакиево с местонахождением в городах Енакиево и Дебальцево путем слияния Дебальцевского городского суда и Енакиевского городского суда;
- Харцызский окружной суд в Ждановке, Харцызске и Крестовка (до переименования – Кировское) с местонахождением в этих населенных пунктах путем реорганизации Ждановского, Кировского и Харцызского городских судов;
- Шахтерский окружной суд в Снежном, Чистяково (до переименования – Торез) и Шахтерске, Амвросиевском и Шахтерском районах с местонахождением в вышеперечисленных городах путем слияния Амвросиевского районного суда, Снежнянского и Торезского городских судов, а также Шахтерского горрайонного суда.
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