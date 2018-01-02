Теперь окружные: В Донецкой области реорганизованы суды. Новости

В Донецкой области указом президента Украины Петра Порошенко №451/2017, подписанного 29 декабря 2017 года, реорганизованы местные общие суды. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Пунктом 36 Указа президента Украины №451/2017, в Донецкой области создан Волновахский окружной суд – в Волновахском и Никольском районах Донецкой области с местонахождением в г. Волновахе и пгт Никольском путем слияния Волновахского и Володарского районных судов.

В пункте 37 идет речь об образовании Добропольского окружного суда в городе Доброполье, Добропольскому и Александровском районах Донецкой области с местонахождением в г. Доброполье и пгт Александровка путем реорганизации Добропольского горрайонного суда и Александровского районного суда.

Константиновский окружной суд будет работать и располагаться в Дружковке, Константиновке и Торецке. Он создан путем реорганизации Дзержинского городского суда, Дружковского городского суда и Константиновского горрайонного суда.

Марьинский окружной суд будет работать в Угледаре, Великоновоселковском и Марьинском районах Донецкой области с местонахождением в Курахово, Угледаре и Великой Новоселке. Он создается путем слияния Великоновоселковского и Марьинского районных судов и Угледарского городского суда.

Покровский окружной суд будет действовать в Авдеевке, Мирнограде, Новогродовке, Покровске и Селидово, Покровском районе Донецкой области с местонахождением в вышеперечисленных городах. Его создают путем реорганизации Авдеевского, Новогродовского, Селидовского и Димитровского городских судов и Красноармейского горрайонного суда.

Славянский окружной суд будет работать в Лимане, Славянске, Лиманском и Славянском районах Донецкой области с местонахождением в Славянске и Лимане путем слияния Краснолиманского городского суда и Славянского горрайонного суда.

Окружные суды на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области: