По разные стороны линии разграничения: Как оформить развод. Новости

После начала военных действий на Донбассе бракоразводный процесс усложнился, но как показывает практика – этот вопрос решаем. Об этом в эфире ТК «Донбасс» сообщил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев (на фото).

Он прокомментировал ситуацию бракоразводного процесса, когда один из супругов находится на неподконтрольной территории и не хочет ее покидать.

Борисичев отметил, что при подаче заявления о разводе нужно учитывать нынешнее место расположения суда, к которому относится ответчик, согласно его прописке. «Юрисдикция всех судов, которые до начала вооруженного конфликта на Донбассе действовали на ныне неподконтрольной территории, перенесена в иные города, как правило, Донецкой и Луганской областей. Например, Ворошиловский районный суд Донецка перенесен в городской суд Селидово. Т.е. все дела, которые там рассматривались или должны рассматриваться, теперь рассматриваются в Селидовском городском суде», – уточнил правозащитник.

В этой связи алгоритм развода следующий. «Человек пишет заявление в суд по месту ответчика (т.е. если ответчик живет в Ворошиловском районе Донецка, то заявление нужно подавать в Селидовский городской суд). Если ответчик не приезжает с неподконтрольной территории, и ему невозможно отправить уведомление, подается объявление во всеукраинскую газету "Урядовий кур’єр" (по-моему, публикация стоит 400 грн) – указывается, что такой-то суд, в такую-то дату планирует рассмотреть такое-то дело. Это объявление в газету может подать как суд, так и сам заявитель. Я рекомендую самим подавать объявление, это будет быстрее, поскольку суды заинтересованы сохранить свои средства. Т.е. человек сообщает суду, что оплатит эту публикацию, после чего суд готовит специальный текст, визирует печатью, передает человеку, и тот уже отправляет ее в редакцию газеты "Урядовий кур’єр" в Киев. После оплаты газета делает публикацию в течение трех дней», – детализировал Борисичев.

Если ответчик не явился в суд после публикации, суд имеет право вынести заочное решение. «Как правило, так и бывает», – констатировал он.

«Бракоразводный процесс, как и вопрос раздела имущества, после начала военных действий усложнился, но как показывает практика – эти проблемы решаемы, если человек действует структурно, системно», – резюмировал адвокат.

С перечнем судов Донецкой и Луганской области и новым их местом расположения можно ознакомиться здесь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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