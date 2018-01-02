Куда уехал суд: Перечень переподчинения судов зоны АТО. Новости

Суд, територіальна підсудність справ якого змінюється

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Апеляційний суд Донецької області (крім справ, кримінальних проваджень, які підлягають / знаходяться на розгляді в апеляційному суді Донецької області, розміщеному в місті Маріуполі Донецької області)