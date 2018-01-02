Куда уехал суд: Перечень переподчинения судов зоны АТО. Новости

Юрисдикция судов, которые ранее действовали на ныне неподконтрольной территории Донбасса, передана иным судам на подконтрольной территории.
Теперь, если требуется обратиться в суд по месту проживания ответчика, нужно сначала уточнить, какому суду переданы полномочия. Например, если ответчик проживает в Калининском районе Донецка, то до 2014 года нужно было бы обращаться в Калининский районный суд города Донецка. Теперь же – в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Согласно распоряжению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 02.09.2014 «Об определении территориальной подсудности дел» территориальная подсудность судебных дел, подсудность которых относится местным общим судам в районе проведения АТО, распределена следующим образом:
Донецька область
№
Суд, територіальна підсудність справ якого змінюється
Суд, якому визначається територіальна підсудність справ
1
Апеляційний суд Донецької області (крім справ, кримінальних проваджень, які підлягають / знаходяться на розгляді в апеляційному суді Донецької області, розміщеному в місті Маріуполі Донецької області)
Апеляційний суд Запорізької області
2
Авдіївський міський суд Донецької області
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
3
Амвросіївський районний суд Донецької області
Оріхівський районний суд Запорізької області
4
Дебальцевський міський суд Донецької області
Олександрівський районний суд Донецької області
5
Докучаєвський міський суд Донецької області
Пологівський районний суд Запорізької області
6
Єнакіївський міський суд Донецької області
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
7
Жданівський міський суд Донецької області
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
8
Кіровський міський суд Донецької області
Чернігівський районний суд Запорізької області
9
Мар'їнський районний суд Донецької області
Покровський районний суд Дніпропетровської області
10
Новоазовський районний суд Донецької області
Приазовський районний суд Запорізької області
11
Сніжнянський міський суд Донецької області
Куйбишевський районний суд Запорізької області
12
Старобешівський районний суд Донецької області
Токмацький районний суд Запорізької області
13
Торезький міський суд Донецької області
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
14
Тельманівський районний суд Донецької області
Приморський районний суд Запорізької області
15
Харцизький міський суд Донецької області
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
16
Шахтарський міськрайонний суд Донецької області
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
17
Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області
Дружківський міський суд Донецької області
18
Калінінський районний суд міста Горлівки
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
19
Микитівський районний суд міста Горлівки
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
20
Центрально-Міський районний суд міста Горлівки
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
21
Будьоннівський районний суд міста Донецька
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
22
Ворошиловський районний суд міста Донецька
Селидівський міський суд Донецької області
23
Кіровський районний суд міста Донецька
Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
24
Київський районний суд міста Донецька
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
25
Калінінський районний суд міста Донецька
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
26
Куйбишевський районний суд міста Донецька
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
27
Ленінський районний суд міста Донецька
Дзержинський міський суд Донецької області
28
Петровський районний суд міста Донецька
Краснолиманський міський суд Донецької області
29
Пролетарський районний суд міста Донецька
Дзержинський міський суд Донецької області
30
Кіровський районний суд міста Макіївки
Краматорський міський суд Донецької області
31
Совєтський районний суд міста Макіївки
Краматорський міський суд Донецької області
32
Гірницький районний суд міста Макіївки
Краматорський міський суд Донецької області
33
Центрально-Міський районний суд міста Макіївки
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
34
Червоногвардійський районний суд міста Макіївки
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
35
Волноваський районний суд Донецької області
Великоновосілківський районний суд Донецької області
Луганська область
№
Суд, територіальна підсудність справ якого змінюється
Суд, якому визначається територіальна підсудність справ
1
Апеляційний суд Луганської області
Апеляційний суд Харківської області
2
Алчевський міський суд Луганської області
Лисичанський міський суд Луганської області
3
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області
Старобільський районний суд Луганської області
4
Брянківський міський суд Луганської області
Лисичанський міський суд Луганської області
5
Кіровський міський суд Луганської області
Кремінський районний суд Луганської області
6
Краснодонський міськрайонний суд Луганської області
Сватівський районний суд Луганської області
7
Краснолуцький міський суд Луганської області
Новопсковський районний суд Луганської області
8
Лутугинський районний суд Луганської області
Білокуракинський районний суд Луганської області
9
Первомайський міський суд Луганської області
Рубіжанський міський суд Луганської області
10
Ровеньківський міський суд Луганської області
Біловодський районний суд Луганської області
11
Свердловський міський суд Луганської області
Біловодський районний суд Луганської області
12
Стахановський міський суд Луганської області
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
13
Станично-Луганський районний суд Луганської області
Новопсковський районний суд Луганської області
14
Артемівський районний суд міста Луганська
Білокуракинський районний суд Луганської області
15
Жовтневий районний суд міста Луганська
Троїцький районний суд Луганської області
16
Кам'янобрідський районний суд міста Луганська
Марківський районний суд Луганської області
17
Ленінський районний суд міста Луганська
Сватівський районний суд Луганської області
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