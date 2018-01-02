В Луганской области ряд городских и районных судов объединили в окружные. Новости

В Луганской области указом президента Украины Петра Порошенко №451/2017, подписанного 29 декабря 2017 года, реорганизованы местные общие суды. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Согласно пункту 93 указа №451/2017, Беловодский окружной суд в Беловодском, Меловском и Станично-Луганском районах Луганской области с местонахождением в пгт Беловодск, Меловом и Станице Луганской создан путем реорганизации Беловодского и Меловского и Станично-Луганского районных судов.

Лисичанский окружной суд в городе Лисичанске и Попаснянском районе Луганской области с местонахождением в Лисичанске и Попасной реорганизован путем слияния Лисичанского городского суда и Попаснянского районного суда.

Сватовский окружной суд в Сватовском и Троицком районах с местонахождением в городе Сватово и пгт Троицкое создан путем реорганизации Сватовского и Троицкого районных судов.

Северодонецкий окружной суд в городе Северодонецке и Новоайдарском районе с местонахождением в Северодонецке и пгт Новоайдар включит в себя структуры Новоайдарского районного суда и Северодонецкого городского суда.

Старобельский окружной суд в Белокуракинском и Старобельском районах с местонахождением в Старобельске и пгт Белокуракино создан путем реорганизации Белокуракинского и Старобельского районных судов;

Новопсковский окружной суд в Марковском и Новопсковском районах с местонахождением в пгт Новопсковск и Марковке создан путем реорганизации Марковского и Новопсковского районных судов.

Рубежанский окружной суд в городе Рубежном и Кременском районе с местонахождением в городах Рубежное и Кременная заработает после слияния Кременного районного суда и Рубежанского городского суда.

Окружные суды на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области:

Алчевский окружной суд в городах Алчевске и Брянке с местонахождением в городах Алчевске и Брянке создан путем слияния Алчевского и Брянковского городский судов;

в городах Алчевске и Брянке с местонахождением в городах Алчевске и Брянке создан путем слияния Алчевского и Брянковского городский судов; Должанский окружной суд в городах Должанском и Ровеньках, Должанском районе с местонахождением в вышеуказанных городах созданпутем реорганизации Ровеньковского и Свердловского городских судов;

в городах Должанском и Ровеньках, Должанском районе с местонахождением в вышеуказанных городах созданпутем реорганизации Ровеньковского и Свердловского городских судов; Кадиевский окружной суд в городах Голубовка (до переименования – Кировск), Первомайске и Кадиевке (до переименования – Стаханов) с местонахождением в городах Кадиевка, Голубовка и Первомайске преобразован путем слияния Кировского, Первомайского и Стахановского городских судов;

в городах Голубовка (до переименования – Кировск), Первомайске и Кадиевке (до переименования – Стаханов) с местонахождением в городах Кадиевка, Голубовка и Первомайске преобразован путем слияния Кировского, Первомайского и Стахановского городских судов; Лутугинский окружной суд в Лутугинском и Перевальськом районах с местонахождением в городах Лутугино и Перевальске создан путем реорганизации Лутугинского и Перевальского районных судов;

в Лутугинском и Перевальськом районах с местонахождением в городах Лутугино и Перевальске создан путем реорганизации Лутугинского и Перевальского районных судов; Хрустальный окружной суд в Антраците и Хрустальном, Антрацитовском районе с местонахождением в городах Хрустальный (до переименования – Красный Луч) и Антраците реорганизован путем слияния Антрацитовского горрайонного суда и Краснолучского городского суда.

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