Ситуация в пунктах пропуска днем 2 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в социальных сетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «13:06. Из Бахмута на Майорск сразу на осмотр. Машин нет... В обратку – машин 80 и льготы 20. 13:32. Горловка, на Украину машин 50, на Майорске – сразу на заезд, из Украины пусто с обеих сторон».

КПВВ «Марьинка»:

Виктор: «12:18. На "Каргиле" из Донецка очередь на мосту»;

Оксана: «13:17. Из Донецка на "Каргиле" очень много машин. Далеко за мостом»;

Артем: «13:01. Из Украины на ДНР пипец полный!!! Что пеших, что машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ульяна: «12:05. В Еленовке очередь заканчивается где-то посредине между КПП и церковью. Простояли 3 часа. Остальные посты проехали за 40 минут. Всем удачной дороги!!!»;

Наталья: «12:18. Еленовка очередь до 2 туалета, на "Перлыне" пусто. В Мариуполь»;

Марина: «13:57. Новотроицкое в Донецк – пусто»;

Ева: «13:58. Час назад очереди [на Донецк] не было»;

Лариса: «14:09. Еленовка в сторону Мариуполя 100 машин. Пропускают в 1 ряд. "Каргил" в сторону Курахово на середине моста! Всех с Новым годом!»

КПВВ «Гнутово»:

Мария: «11:07. В 8 часов было никого вообще. За час проехали все блокпосты».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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