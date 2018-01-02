Украинские чиновники должны чаще говорить с Донбассом на региональных телеканалах, – Тука. Новости

Доносить информацию до жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей чиновникам высокого уровня нужно через региональные телеканалы, на которых сейчас не говорят ни о реформах в Украине, ни о реинтеграции. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Многие жители Луганщины и Донетчины, которые проживают на неподконтрольных территориях, смотрят региональные телеканалы, областные – луганский и донецкий, которые производят [телевизионный продукт] на контролированной территории. К сожалению, работники топ-медийные не представлены на региональных каналах. Не обязательно ехать, чтоб принять участие в программе, есть современные средства связи. Внедряйте», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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