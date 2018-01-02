Макеевка: Автомобиль с номерами РФ сбил четырех человек (Фото). Новости

В неподконтрольной Макеевке автомобиль с российскими номерами сбил четырех человек. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

«1 января 2018 года в районе Бажановского авторынка, около 7:00 данный автомобиль вылетел на тротуар, сбил 4 человек, две женщины в тяжелом состоянии, водитель находился в наркотическом опьянении, без каких либо документов. При обыске у него были обнаружены две гранаты, камуфляжная куртка. Возможно, гражданин РФ», – написал автор поста.

Он также приводит фотографии автомобиля и изъятых гранат.

«Женщина с черепно-мозговой травмой в отделении нейрохирургии. Я там был просто и людей этих знаю, а второй – две пластинки вставили и аппарат Елизарова, двойной перелом и гематомы», – уточнил Игорь Николаевич.

Участники дискуссии отмечают, что номерные знаки указывают на Краснодарский край России. При этом люди не верят, что предполагаемый военный понесет наказание. В этой связи они считают, что в таких случаях лучше – «народная расправа».

Напомним, 1 января тяжелая авария произошла и в Донецке возле гостиницы «Рамада».

Как ранее отмечало российское издание, информационная политика «ДНР» не нацелена на публичное освещение негативных событий внутри «республики», в результате чего недосказанность создает информационный вакуум, основания для слухов и снижает уровень доверия к «властям» среди местного населения, а также вводит в заблуждение внешних пользователей информацией, которые интересуются ситуацией в «ДНР».

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